من نابلس الى الخليل.. إصابة 3 شبان بالرصاص الحي والعشرات بالمطاطي والاختناق، خلال مواجهات مع العدو في الخليل

الخليل 25-10-2022 وفا- أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز والقنابل الصوتية، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال مراسلنا، إن مواجهات اندلعت في عدد من المناطق في مدينة الخليل، تركزت في منطقة “باب الزاوية” وسط المدينة، والمدخل الشمالي “رأس الجورة”، ومفرق المختار، وطارق بن زياد، جنوب وشرق المدينة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في المدينة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل والمباني، حيث تم إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين وطلبة المدارس، مما أدى الى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في اقدامهم، نقلوا الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب عدد آخر بالرصاص المطاطي والقنابل الدخانية السامية، تم اسعاف بعضهم من قبل طواقم الهلال الأحمر التي أعلنت استنفارها في كافة المناطق التي تشهد مواجهات مع وقوات الاحتلال.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال المواجهات المتواصلة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما اعتقلت آخر أصيب خلال المواجهات المندلعة في مركز المدينة “باب الزاوية”، ونقلته الى الموقع العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

الى ذلك، قالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال شنت عمليات مطاردة ونصبت كمائن في المنطقة الجنوبية من المدينة التي تشهد مواجهات مع طلبة المدارس، واعتقلت الفتى يزن محمد الجمل.

وتشهد محافظة الخليل موجهات متفرقة في عدد من القرى والمخيمات الفلسطينية، تركزت في بلدتي دورا، وبيت أمر، ومخيم العروب جنوب وشمال الخليل، ما أسفر عن اصابة العشرات من الموطنين بالاختناق.