استشهاد 5 شباب، بينهم قيادي بمجموعات "عرين الأسود"، جراء هجوم صهيوني غادر على نابلس فجر اليوم الثلاثاء/ فيديو
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قرار مفاجئ لاتحاد الكرة يثير غضب جماهير نادي الوحدات
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