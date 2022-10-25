قرار مفاجئ لاتحاد الكرة يثير غضب جماهير نادي الوحدات

أطلقت جماهير نادي الوحدات، ليل الاثنين الثلاثاء، هاشتاغ #ملعبنا_البيتي_حق_للوحدات تعبيرا عن رفضها لقرار الاتحاد الأردني لكرة القدم بنقل مباراة الديربي التي تجمع فريقهم مع الفيصلي إلى ستاد الحسن في مدينة إربد شمالي الأردن.

وانتشر الهاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدات ومنشورات دعا فيها أصحابها إدارة الوحدات لاتخاذ موقف حاسم وعدم اللعب في إربد، فيما ذهب آخرون لأبعد من ذلك مطالبين بانسحاب النادي من بطولات اتحاد كرة القدم.

يذكر ان الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرر استناداً إلى المادة (3.11) من لائحة البطولات لموسم 2022، نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الأردني للمحترفين، إلى ستاد الحسن في إربد، بدلاً من ستاد الملك عبدالله الثاني، لتقام بذات التاريخ والتوقيت، السابعة والنصف مساء الجمعة القادم 28 تشرين الأول.

ومن المنتظر ان تعقد الهيئة الإدارية للنادي ظهر الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث قرار اتحاد الكرة المتضمن نقل لقاء الوحدات، والفيصلي.

وقال رئيس نادي الوحدات بشار حوامدة في تصريح مقتضب بعيد القرار، ان النادي لن يلعب قمة مباريات الدوري بين الوحدات والفيصلي في اربد