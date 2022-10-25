شيرين في شبه غيبوبة, وشركة روتانا تفسخ عقدها معها

تأثَّرت المسيرة المهنية للفنانة شيرين عبدالوهاب منذ أزمة تعاطيها المخدرات وحجزها في أحد مشافي الصحة النفسية؛ ما أدى إلى اجراء مفاوضات بينها وبين شركة روتانا، بسبب التزامات فنية لم تستطع استيفاءها نظرًا لحالتها الصحية.

فقد عمدت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي إلى فسخ تعاقدها مع شيرين، الذي أبرم عام 2019، بعدما أخلَّت بأحد بنوده، دون أي خلافات بين الطرفين.

وصرَّح حسام لطفي، المستشار القانوني الخاص بشيرين، في أحد البرامج، أنه جرى الوصول إلى اتفاق ودي مع روتانا، حيث تم التراضي على بدائل للالتزام بتسجيل أغانٍ مع وكيلته، مؤكدًا أن الشركة حريصة على استمرار تعاونها مع شيرين.

وأوضح لطفي أن الشركة قررت إبرام عقد جديد مستقبلًا، وصرَّح قائلًا: ”نقدر عاليًا حرص روتانا على استمرار علاقتها بالفنانة بما يحقق مصالح الأطراف جميعًا.. شيرين سوف تستمر في التعاون مع روتانا، فهي شركة داعمة لمن يتعاقد معها“.

يذكر أن التعاقد بين شيرين وروتانا ينص على تسجيل وتنفيذ ألبومين، بالإضافة إلى إحيائها 3 حفلات غنائية؛ إذ لم تطرح إلى الآن سوى 4 أغانٍ على مدار الـ3 سنوات.

وصية شيرين عبدالوهاب

على صعيد آخر، كشف المستشار القانوني لشيرين أن موكلته كتبت وصيتها قبل سنوات، وأودعتها عنده، معربًا عن اعتزازه بالثقة التي منحتها إياه؛ حيث جاء تصريحه متزامنًا مع تصريحات حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، الذي أشار في أحد اللقاءات إلى أنه شجع شيرين على كتابة الوصية من أجل نقل ممتلكاتها إلى ابنتيها، مؤكدا أنها كتبتها فعلا وأوصت بكل ما تملك لهما.

شيرين في شبه غيبوبة

وقد كذبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تصريحات حسام حبيب، لافتةً إلى امتلاكها دلائل وتسجيلات صوتية تكشف كذبه، ودعت المتابعين لعدم تصديقه، واصفةً إياه بـ“الدجال“ الذي كاد أن ”يقتل شيرين بتوريطها وتعنيفها“، لولا تدخل شقيقها في اللحظة المناسبة، بحسب قولها.

وكشفت أن شيرين في شبه غيبوبة بعد 5 أيام من تواجدها في المشفى، مُتسائلة: ”لو أدليت بقليل مما أعرف، هل سيكون ذلك عملا أخلاقيا تزامنا مع دخول الفنانة المصرية في شبه غيبوبة؟“.