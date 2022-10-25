شيرين في شبه غيبوبة, وشركة روتانا تفسخ عقدها معها

آخرهم الشهداء الستة اليوم في نابلس والنبي الصالح.. ارتقاء 132 شهيداً من الضفة و51 من غزة خلال العام الحالي/ فيديو
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