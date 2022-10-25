خبير فلكي: القمر غطى 45% من قرص الشمس خلال الكسوف في عمان

صرح الخبير الفلكي، عماد مجاهد، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن قرص القمر غطى 45 بالمئة من قرص الشمس خلال ذروة الكسوف الجزئي للشمس في عمان، والذي بدأ اليوم في تمام الساعة 12:59، وانتهى عند الساعة 3:23 عصرا.

وأضاف، مجاهد في تصريح لوكالة (بترا)، أن الكسوف ظاهرة فلكية نادرة تحدث عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، فيحجب أشعة الشمس عن مناطق معينة على سطح الأرض ويحدث الكسوف.

وأشار أنه تم رصد الكسوف من جميع محافظات المملكة بمشاركة عدد كبير من المواطنين وطلاب المدارس والجامعات والنوادي الشبابية وغيرها استخدموا النظارات الخاصة برصد الكسوف والفلاتر الموجودة على التلسكوبات الفلكية.

ولفت إلى أن الأردن سيشهد كسوفا جزئيا كبيرا في 2 آب 2027، حيث سيحجب القمر 82 بالمئة من قرص الشمس في عمان، بينما سيحجب 93 بالمئة من قرص الشمس في العقبة، وسيكون كليا في أقصى جنوب المدينة.

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