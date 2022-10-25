استشهاد 5 شباب، بينهم قيادي بمجموعات “عرين الأسود”، جراء هجوم صهيوني غادر على نابلس فجر اليوم الثلاثاء/ فيديو

نابلس – استشهد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، بينهم قيادي في مجموعات “عرين الأسود”.

وقالت مصادر صحفية، إن الشهداء هم، القيادي في مجموعات “عرين الأسود” وديع حوح، وحمدي صبيح قيم، وعلي خالد عنتر، وحمدي محمد صبري حامد، ومشعل زاهي أحمد بغدادي.

وقد بدأت الاشتباكات بعد دخول قوات خاصة إلى مدينة نابلس، بعد منتصف الليل، وقالت مصادر محلية إن عناصر من الأمن الفلسطيني اشتبكت معها بعد اكتشاف دخولها وسط المدينة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال التي حاصرت القيادي في مجموعات “عرين الأسود”، وديع حوح، داخل منزل في البلدة القديمة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وخلال الاشتباكات، توجه مئات الفلسطينيين من جميع أنحاء المدينة إلى البلدة القديمة لمساندة المقاومين، تزامناً مع تكبيرات ونداءات أطلقتها المساجد لمواجهة قوات الاحتلال.

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات والاشتباكات العنيفة التي اندلعت في المدينة.

وأطلقت مجموعات “عرين الأسود” نداء إلى أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لقوات الاحتلال والاشتباك معها، وأعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس أن مقاوميها شاركوا في الاشتباكات التي خاضتها مجموعات المقاومة، خلال الاقتحام.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل، اليوم الثلاثاء، في الضفة المحتلة، ودعت إلى الاشتباك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس، غضباً للمجزرة التي ارتكبتها في نابلس.

وتزامناً مع الاشتباكات في نابلس، اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة من الضفة ونفذت المقاومة عدة عمليات إطلاق نار.ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد القيم وصل من رأس العين بعد انفجار وقع في مركبة كان على متنها، يعتقد نتيجة قصف إسرائيلي، أو استهدف بعبوة كما جرى مع الشهيد تامر الكيلاني.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، وتم كشفها من قبل مجموعة من المقاومة والأجهزة الأمنية، والاشتباك معها، ما دفع جيش الاحتلال للدخول للمنطقة بعشرات الآليات من أكثر محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن هناك 4 إصابات بين عناصر الأجهزة الأمنية الذين خاضوا اشتباكًا مع القوة الخاصة الأولى التي تسللت إلى نابلس عبر دوار الشهداء.

ويخوض المقاومون في البلدة القديمة اشتباكات عنيفة وسط انفجارات ضخمة تسمع من حين لآخر.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مكونة من عشرات الجيبات العسكرية واقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بمساندة طائرات مسيرة بدون طيار، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

وأفاد شهود عيان، بأن قناصة الاحتلال انتشروا على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان على المدينة.

وأكدت مصادر محلية محاصرة قوات الاحتلال لعددٍ من الشبان في حوش العطوط بالبلدة القديمة من المدينة، وسط إطلاق لصواريخ “الأنيرجا” والرصاص.

وقصفت قوات الاحتلال سيارة في منطقة رأس العين ما أسفر عن ارتقاء شهيد وصلت جثته متفحمة إلى مستشفى رفيديا.

مجموعات عرين الأسود، بثت عبر قناتها في تلغرام بيانًا قالت فيه: أنتم القوة وأنتم المستقبل، وأنتم حياة الأمة، بالجهاد عزنا، وبالقتال عزنا، وبالاستشهاد عزنا، أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان، هو طريق الخزي والهوان.

وأضافت: حان وقت خروج الأسود من عرينها.

تفاصيل

وفي التفاصيل، استشهد خمسة مواطنين بينهم قائد بمجموعات “عرين الأسود” وأصيب العشرات، الليلة، في اشتباكات شديدة خلال عدوان صهيوني واسع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية؛ فإن 5 مواطنين استشهدوا، وأصيب 22 آخرون، بينهم 5 بحالة خطيرة.

مصادر محلية قالت إن وديع الحوح، أحد أبرز قادة “عرين الأسود”، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد وصوله للمستشفى العربي التخصصي.

وأضافت أن الشابان حمدي شرف وعلي عنتر برصاص الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة القديمة، كما استشهد الشاب حمدي القيم جراء انفجار غامض بالسيارة التي كان يقودها في شارع رأس العين بالمدينة، ووصلت جثته متفحمة إلى مستشفى رفيديا.

وفي وقت لاحق (عند السابعة والنصف صباحًا) أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الشاب مشعل زاهي أحمد بغدادي 27 عاماً متأثراً بإصابته الحرجة فجر اليوم ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 5.

اعتراف العدو

ومن جانبه، اعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك مع “الشاباك” أن قوة مشتركة خاصة مكونة من وحدة “يمام” ووحدة أخرى تابعة للجيش بالإضافة للوحدة الخاصة التابعة “للشاباك” نفذت عملية واسعة النطاق في البلدة القديمة من نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر البيان أن العملية استهدفت قادة مجموعات عرين الأسود، وأنه جرى تدمير مختبر لتصنيع المتفجرات في إحدى المباني في المدينة، على حد زعمه.

واتهم البيان المستهدفين في العملية بالمسؤولية عن تنفيذ عدة عمليات وعلى رأسها مقتل أحد الجنود قبل أسبوعين على حاجز عسكري شمالي المدينة بالإضافة لعمليات إطلاق نار كثيرة ووضع عبوات.

وجاء في البيان أن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف.

كما أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، فجر الثلاثاء، عن إضراب شامل ويوم غضب وتصعيد على كل الحواجز حدادًا على أرواح الشهداء.

ودعت اللجنة في بيان مقتضب لها، إلى المشاركة الحاشدة في جثامين الشهداء.

تغطية صحفية:" تكبيرات واطلاق نار أمام المستشفى بعد ارتقاء الشاب وديع الحوح في نابلس ". pic.twitter.com/GuGCeXV0Cj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 25, 2022