استشهاد 5 شباب، بينهم قيادي بمجموعات "عرين الأسود"، جراء هجوم صهيوني غادر على نابلس فجر اليوم الثلاثاء/ فيديو
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جرينتش+2 05:27
ابن سلمان يسخر في جلساته الخاصة من بايدن، لان الخلاف السعودي معه وحزبه وليس مع امريكا ترامب والحزب الجمهوري
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