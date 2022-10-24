رئيسة حزب العمل الإسرائيلي: ندعم حل الدولتين وتجميد البناء بالمستوطنات المعزولة، فالضفة لن تكون جزءاً من إسرائيل

قالت رئيسة حزب العمل المحسوب على يسار الوسط الإسرائيلي إن الاستثمار في المواصلات في الضفة الغربية عبارة عن “خسارة”، لأن المنطقة لن تكون جزءًا من إسرائيل في المستقبل، وفق النشر في N12.

وسُئلت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي عن سبب “تجميد جميع مخططات المواصلات” في الضفة الغربية، فأجابت الوزيرة، “لم أوقف أي شيء كان بالفعل جاريًا”.

“لم أعلن عن خطط جديدة، هذا صحيح. لأنني أعتقد أن الاستثمار في مكان لن يكون في النهاية جزءًا من دولة إسرائيل السيادية لهو خسارة.”

وقد جاءت أقوال الوزيرة في إطار لقاء مع الجمهور الذي رد عليها بالقول: “لكن الآن، هناك سكان إسرائيليون، مثلك ومثلي، يريدون الحصول على خدمة مثل أي مواطن إسرائيلي آخر ، وليس هناك سبب لحرمانهم”.

وأوضحت ميخائيلي: “لم يكن هناك حرمان. فاعتمادًا إلى سلة الموارد، تبين أن جنوب (البلاد) والشمال كانا بحاجة أكبر بكثير للاستثمار”.

وقد رد شلومو نئمان، رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية والمجلس الإقليمي “غوش عتصيون” (المستوطنات المجاورة لمنطقة بيت لحم) في الضفة الغربية، بأن ميخائيلي “تروج لأجندة متطرفة وخطيرة”.

واتهمها بوقف العمل في المجالات الحيوية في المنطقة التي تخدم كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه يأمل أن تتولى حكومة يمينية السلطة بعد انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال نئمان: “في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم انتخاب حكومة تؤمن بحقنا في هذه الأرض وليس ذلك أقل من حقيقة، بخلافكم أنتم، ستهتم هذه بمواطني إسرائيل الموجودين في كل ركن من أركان الدولة”.

كجزء من برنامج العمل للكنيست الخامس والعشرين، يروج الحزب لـ “الانفصال عن الفلسطينيين كهدف قومي استراتيجي”.

وكانت رئيسة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي قد فازت مجددًا برئاسة الحزب في الانتخابات التمهيدية للحزب استعدادا لخوض الانتخابات الوشيكة، وحصلت على نتيجة كاسحة بلغت 82.48 في المئة، في حين حصل سكرتير الحزب عيران حرموني على 16.16 بالمئة من الأصوات.

هذا وقد دعا حزب العمل، برئياسة ميخائيلي، إلى تجميد البناء في المستوطنات المعزولة بالضفة الغربية وإزالة البؤر الاستيطانية غير المرخصة، في برنامج دبلوماسي نشره مساء يوم الأحد، قبل أسبوع واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقال الحزب: “سيتم وقف البناء في المستوطنات الواقعة شرق [حدود] الحاجز الأمني وخارج الكتل الاستيطانية”، ستتم إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وسيتم تنفيذ “خطة إخلاء – تعويض لسكان المستوطنات خارج الكتل”.

وجدد الحزب دعمه لحل الدولتين للصراع وللإبقاء على الكتل الاستيطانية داخل حدود إسرائيل النهائية.

وذكر الحزب أن “دولة إسرائيل ستجدد المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية على أساس مبادئ الدولتين اللتين تعيشان في سلام، جنبًا إلى جنب … [و] دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

وأوضح أن هذا سيشمل “تبادل الأراضي، والإبقاء على الكتل الاستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية ، والحفاظ على [وادي] الأردن باعتباره الحدود الأمنية الشرقية لدولة إسرائيل”.