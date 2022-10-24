الموسيقار حلمي بكر يفجّر مفاجأة حول أزمة المطربة شيرين/ فيديو



رد الموسيقار حلمي بكر، على حوار المطرب حسام حبيب الذي أجراه بأحد البرامج التلفزيونية، كاشفاً عن سبب طلاقه من المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقال حلمي، خلال لقائه في برنامج قاعدة ستات مع الإعلامية مروة صبري: “ومن الحب ما قتل.. دا حب مدفوغ الأجر.. أجر بينبعث منه الدخان”

وتابع حلمي كلامه حول ذعر حسام حبيب وخوفه من الخروج من المنزل، إثر ما تعرض له من تهديدات وضرب أثناء إجبار شيرين على الذهاب إلي المستشفى وعلق حلمي قائلاً: “التأليف حتى بقى رخيص.. مين ده اللي هينزل في بلدنا خايف لا يقفوله بمطوة.. ودكتور ماسك مطوة؟ إيه السيناريو ده؟”

وأضاف:” لازم نقولها انها ليست علي صواب.. وعندما تشفي نحاسبها.. اذا هي تريد أن تعود إلي صوابها وتقول الحقيقة.. وإلا هنعيش في الكدب ده كله”.

وأشار حلمي بكر، إلى أن شيرين تتعاطى المخدرات قبل ارتباطها بـ حسام حبيب، مؤكدًا أن التعاطي يُفقد الإنسان أعصابه والتحكم في تصرفاته، لذا كانت شيرين تهتز عند إحيائها لحفلاتها بالمقامات،

وقال: “شيرين عبد الوهاب في يوم من الأيام كانت عظيمة وكانت هتبقى أعظم، لكن دلوقتي اختلفت والفترات اللي كانت فيها عظيمة أيام ما طلعت مع تامر حسني وفي البداية ولما كبرت وغنت في حفلات وحبها العالم العربي كله زي ما احنا حبناها، لكن في الفترة الأخيرة هي خارج التون”.

https://www.facebook.com/watch/?v=784066745994272