السلطة تعتقل 10 من عناصرها الامنية لقربهم من “عرين الأسود”

ذكرت القناة 12 العبرية ان السلطة الفلسطينية قد اعتقلت 10 من عناصر أجهزتها الامنية، ونقلتهم الى سجن اريحا .

وقالت القناة العبرية ان السلطة اعتقلت عددا من عناصر اجهزتها الامنية، بسبب قربهم الكبير وتشجيعهم للمجموعات المسلحة المعروفة في الضفة الغربية .

واضافت ان الاعتقال جاء سبب ارتباطهم بشكل أو بآخر في عمليات نفذت ضد قوات الاحتلال في الضفة، معتبرة أن الأجهزة الأمنية هي ذاتها نقطة ضعف إذا ما نجحت مجموعات “عرين الأسود” في تجنيد أو استمالة عناصر في أمن السلطة للمقاومة المسلحة.

وبحسب الصحيفة، فإن مؤسسة الاحتلال الأمنية تعمل حاليًا على مساعدة السلطة في استعادة السيطرة على مدينة نابلس، وفي الوقت نفسه ترى بعض الجهات داخل المؤسسة نفسها، أن استعادة سيطرة السلطة على المدينة قد يتحقق فقط في حال الإضرار بعدد قليل من نشطاء “عرين الأسود” مما يضعف التنظيم.