مُتطلعاً لمواصلة الحوار البنّاء والعمل المشترك.. بوتين يهنئ بينغ بفوزه بولاية جديدة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري
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