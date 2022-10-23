مُتطلعاً لمواصلة الحوار البنّاء والعمل المشترك.. بوتين يهنئ بينغ بفوزه بولاية جديدة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى شي جين بينغ بعد انتخابه اليوم الأحد أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة.

وأعرب بوتين في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، عن “أحر التهاني” لشي على إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقال: “أكدت نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشكل كامل هيبتكم السياسية العالية، وكذلك وحدة الحزب الذي تقودونه”.

وتابع: “إنني على يقين في أن قرارات المؤتمر ستسهم في التنفيذ الناجح للمهام الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق التي تواجه الصين، وكذلك في تعزيز مكانة البلاد في الساحة الدولية”.

وأكد بوتين تطلعه لمواصلة “حوارنا البناء والعمل المشترك الوثيق لتطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين دولتينا”، واختتم البرقية بالقول: “أتمنى لكم من أعماق قلبي، صديقي العزيز، نجاحات جديدة في عملكم المسؤول والصحة الجيدة والازدهار”.

شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة

وقد حصل شي جين بينغ، اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.

كما عين شي مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية، مع توليه منصب رئيس “المجلس العسكري” للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة على التوالي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفي قرارات أخرى، قامت الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب بتحديث تشكيلة المكتب السياسي (24 عضوا) واللجنة الدائمة للمكتب السياسي (7 أعضاء) التي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذا والذين سيتخذون خلال السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن اتجاهات تطوير الحزب والبلاد.

وفي تصريحات للصحفيين بقاعة الشعب الكبرى في بكين، أعرب شي عن شكره “للحزب بأسره على الثقة التي أوليتموها لنا”، متعهدا “بالعمل بجد في أداء واجباتنا”.

وقال: “لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم بحاجة أيضا للصين”.

وأضاف: “بعد أكثر من 40 عاما من الجهود المتواصلة نحو الإصلاح والانفتاح، صنعنا معجزتين – التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد”.

وكان المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قد اختتم أعماله، أمس السبت، بانتخاب تشكيلة جديدة للجنة المركزية واللجنة المركزية لفحص الانضباط.