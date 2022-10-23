عمليات مماثلة وقعت سابقاً.. هذه أسباب لجوء العدو لطريقة الاغتيال الخاصة بالشهيد تامر كيلاني اليوم الاحد بنابلس

إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري
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جرينتش+2 10:04
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