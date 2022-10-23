إستشهاد تامر كيلاني، أحد قادة "عرين الأسود"، بانفجار عبوة ناسفة داخل مدينة نابلس القديمة فجر اليوم الاحد/ فيديو
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جرينتش+2 08:19
ضبط كميات كبيرة من مادة الكريستال القاتلة في لواء الرمثا
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