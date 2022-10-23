ضبط كميات كبيرة من مادة الكريستال القاتلة في لواء الرمثا

واصلت إدارة مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة متواصلة وفي كافة المناطق وعلى كافة الصعد، حيث تم التعامل خلال الأيام الماضية مع قضيتين نوعيتين القي القبض خلالهما على مستوردَين وتاجرَين لمادة الكريستال (الشبوة) الخطرة، التي تهدد متعاطيها ومن المرة الأولى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ليلة امس السبت، إنه وفي القضية الأولي، فقد تابع فريق تحقيقي خاص من إدارة مكافحة المخدرات معلومات وردت عن قيام أحد الأشخاص في لواء الرمثا باستيراد كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة وقيامه بمباشرة بيعها وترويجها .

وأضاف، أنه جرى بعد التأكد وجمع كافة المعلومات مداهمته، حيث حاول فور مشاهدته للقوة الفرار إلا انه تمت ملاحقته والسيطرة عليه وضبطه وعثر بحوزته على 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية أخرى من المواد المخدرة المختلفة، وأُحيل لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

وفي القضية الأخرى فقد القي القبض على تاجر للمواد المخدرة في لواء الرمثا بعد جمع المعلومات عن نشاطاته الجرمية والتأكد منها ، وعثر بحوزته على 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة و 3 الآف حبة مخدرة وسلاح ناري، وأُحيل كذلك لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وحذرت إدارة مكافحة المخدرات من خطورة مادة الكريستال ( الشبوة) وأثرها القاتل على متعاطيها والتي قد تسبب له الوفاة أو الإدمان من تجربتها لمرة واحدة، وأهابت بالجميع عدم التردد والإبلاغ عن أي ملحوظات أو مشاهدات أو معلومات حول الأشخاص الذين يتعاملون بها اتجاراً وترويجاً وتعاطياً.

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