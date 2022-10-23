جلسة عاشرة للهيئة القضائية المختصة بالنظر في انهيار بنايتي اللويبدة

عقدت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، جلستها العاشرة في القضية، وقدم فيها وكلاء الدفاع مذكرات لإضافتها إلى ملف القضية.

وطلب وكلاء الدفاع من المحكمة، خلال الجلسة العلنية اليوم الأحد، من خلال مذكرة ترجمة عدد من الأوراق التي قدمتها لجنة الخبراء من الإنجليزية إلى اللغة العربية وحسب الأصول لمعرفة ما يحتوي هذا التقرير من معلومات مهمة في القضية.

وقدم وكلاء الدفاع مذكرة للمحكمة طلب الاطلاع على البرامج الحاسوبية التي استخدمتها لجنة الخبراء، وأشارت لهذه البرامج في تقرير الخبرة الذي وضعه في ملف القضية.

وقررت المحكمة تدقيق ما ورد في مذكرات الدفاع، وإعلان قرارها خلال الجلسة المقبلة.

وما زالت المحكمة في مرحلة الاستماع لبينات النيابة العامة والبالغة 31 بينة.

واستمعت المحكمة حتى هذه الجلسة إلى 24 شاهدا، بينهم خبيران من لجنة تحديد أسباب انهيار البناية، والبالغ عددهم خمسة خبراء.

وحضر الجلسة المشتكى عليهم الثلاثة، بالإضافة إلى وكلاء الدفاع عن أطراف القضية.

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