اليوم عيد ميلاده.. محطات هامة في حياة صلاح السعدني/ فيديو

إستشهاد 177 فلسطينياً مقابل مصرع 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيلياً في إقتحامات واشتباكات منذ بداية العام الجاري
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