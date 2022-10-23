إستشهاد تامر كيلاني، أحد قادة “عرين الأسود”، بانفجار عبوة ناسفة داخل مدينة نابلس القديمة فجر اليوم الاحد/ فيديو

نابلس – – استشهد، فجر الأحد، المقاوم تامر كيلاني، أحد قادة مجموعات “عرين الأسود” بانفجار عبوة ناسفة داخل بلدة نابلس القديمة.
وقد نعت “عرين الأسود”، في بيان صادر عنها، شهيدها الكيلاني، واصفة إياه بانه من أشرس مقاتلي المجموعة، موضحةً أنه استشهد بانفجار عبوة “تي ان تي” لاصقة، بنفس طريقة اغتيال الشهيدين الناني جوابرة وباسم أبو سرية (مفاومان استشهدا بانفجارين منفصلين خلال انتفاضة الأقصى).
وكشفت أنه تم وضع دراجة نارية في أحد حارات نابلس، وأثناء مرور الشهيد كيلاني بجوارها تم تفجير الدراجة.
وأضافت “عرين الأسود” في بيانها، أن “هذا الاحتلال لا يواجه بشرف العسكرية ولا يعلم عنها شيئًا ولم يدرسها ولم يدرس إلا طرق الخسة والنذالة والغدر هو ومعاونيه”، واعدة بكشف تفاصيل عملية اغتيال الشهيد الكيلاني، ومتوعدة “الاحتلال وكوخافي في ليلته الأخيرة برد قاس وموجع ومؤلم”.
وطالبت عرين الأسود في بيانها أبناء شعبنا بالالتفاف حول مقاومتهم، ومشاركة كل مواطن يستطيع دخول نابلس في تشييع جثمان الشهيد وتحويل هذا اليوم إلى “يوم استفتاء على العرين”. كما جاء في بيانها.
كما أعلنت عن اليوم الأحد يوم حداد، تاركة موضوع الاضراب للجهات المختصة، ومؤكدةً في الوقت ذاته أن “دماء الشهداء أغلى من كل الأموال، وأنه لا حياة طبيعية ودماء أبناء شعبنا تسيل”.
هذا وقد اتبعت “عرين الأسود” بيانها بنشر مقطع مصور على قناتها الرسمية عبر تطبيق “تيلغرام” قالت إنه توثيق مصور للعميل الذي وضع الدراجة المُفخخة التي انفجرت بالشهيد تامر الكيلاني.
وفيما يلي نص البيان..
بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
صدق الله العظيم
تزف كتيبة بلاطة ابن عرين الاسود ابن جبل النور والنار الشهيد البطل الميجر جنرال تامر الكيلاني
الذي ارتقى إلى العلا شهيدا مدافعا عن الاقصى وفلسطين بانفجار عبوة ناسفة
مساء يوم السبت 22/10/2022
إذ نحتسبه عند الله شهيدا باذن الله
سوف نبقى على العهد والوعد يا تامر
لا صلح ولا استسلام مع أعداء الله
البلدة القديمة تدفع فاتورة الوطن بالدم
يا سيد الكبرياء في زمن المؤثور بالصمت
ايها الصاعد لعالم الاعتناق
ايها التارك دار الزوال إلى دار البقاء
ايها المصاحب باختيار الله لكم الرسل والأنبياء
اي دما هذا الطاهر منك سال
اي عبق هذا الذي منك فاح
فملئت الدنيا عطر وعبيرا
أبيت الا الصمود فوق القمم والجبال
أبيت الا مكانا فوق النجوم
قلت انك ستموت ولكن سنموت رجالا وابطال
والشمس تشرق فينا اشراقها
وتغرب فينا غروبها
شروقك فينا نورا لا يفنى
وغروبك عنا ذكريات لا تنسى
بطولاتك شجاعتك اثارك قتالك
أقدامك فداءك كلها خصال تزينك باللون الف مرة
اقسم انك الف مرة انك أقوى من جراحك
أقوى من زمانك الف مرة
انت كل شيء فينا
ذكراك ستبقى بالفؤاد محبة
قتلوك لأنك ما كنت يوما رقما زائدا
ما كنت يوما للغدر معاهدا
بل دوما للحق ناصرا
ولنيل الشهادة راغبا
يكفيك ان الله شهد لكم انكم ما متم
ولكنم احياءا عنده فرحين بما اتاكم الله من فضله
لا يؤلمنا الا فراق من أحببنا
وهل كفر يعقوب حين ابيضت عيناه من الحزن وهو قظيم
الا لفراق يوسف
نعم نبكي رغم يقيننا انكم احياء
نحزن رغم يقيننا انكم فريحين بما اتاكم الله
الرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار
الخزي والعار لكل المتعاونين والانجاس
اما النصر أو الشهادة
اخوانكم كتيبة بلاطة
لحظة اغتيال الشهيد تامر الكيلاني من قادة عرين الأسود#جريدة_القدس #عاجل #عرين_الأسود pic.twitter.com/HkkyvJvUoh
— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) October 23, 2022