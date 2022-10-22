250 أكاديمياً عربياً وعالمياً يوقعون بياناً يدعو لمقاطعة دولة الاحتلال

فلسطين المحتلة – وفا: أعلن 250 أكاديمياً عن مقاطعتهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و”الأبرتهايد”.

وقالت الحملة إن الأكاديميين الموقعين على الإعلان من 28 دولة هي: الأردن، وتونس، ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغواتيمالا، وجنوب افريقيا، والمغرب، والسعودية، وبريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا.

وذكرت أن البيان يدعو لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي أكاديميا، ومنع المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين إسرائيليين، وعدم استخدام مطاراتها.

المؤسف ان دولتين “كانتا” عربيتين، هما البحرين والامارات لم تشاركا في توقيع هذا البيان !!!