مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تنفي تشفير قنواتها مطلع 2023

نفى مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية محمد بلقر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات حول تشفير قنوات التلفزيون الأردني في مطلع 2023

وأشار بلقر في تصريح لوكالة (بترا) إلى أن هذه المؤسسة العريقة والوطنية تفتح أبوابها وفضاءاتها لجميع مكونات وفئات المجتمع ورؤيتها تتمثل في نقل رسالة الدولة الأردنية ومؤسساتها وأفرادها بما تحمله من إرث نوعي فيما قدمت وستقدم وستبقى قنواتها ومنصاتها في خدمة صوت الوطن وصورته للداخل والخارج ويتشارك في بنائه كما عهدتموه.

وأكد بلقر أنّ ما يتداوله البعض من تصريحات مزعومة مرفوض أخلاقيا وقانونيا، وستتم ملاحقة أي مسيء للمؤسسة عبر القنوات القانونية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة