أمريكا تُندد بعودة العلاقة بين سوريا وحماس، والأخيرة تؤكد سعيها لتعزيز هذه العلاقة ومواجهة الصهاينة بجبهة موحدة
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جرينتش+2 09:54
داس بسيارته قدمي أحد الجنود الصهاينة.. استشهاد الشاب رابي عرفة رابي متأثرًا بجروحه برصاص العدو قرب قلقيلية
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