داس بسيارته قدمي أحد الجنود الصهاينة.. استشهاد الشاب رابي عرفة رابي متأثرًا بجروحه برصاص العدو قرب قلقيلية

قلقيلية – استشهد الشاب رابي عرفة رابي (32 عامًا، مساء اليوم السبت، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها هذا المساء، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عند حاجز 109 قرب قلقيلية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب وصل إلى مستشفى درويش نزال بحالة حرجة جدًا، بعد إصابته في الرأس، واستشهد متأثرًا بجروحه.

وقال شهود عيان، إن الشاب برفقة ثلاثة شبان آخرين، كانوا يحاول المرور من خلال فتحة في الجدار، فطاردهم جنود الاحتلال، وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى إصابة الشاب برصاص في الرأس.

وكانت مواقع للمستوطنين قد ادعت أنه كان هناك محاولة دهس في المكان، وإصابة لشخص لم تحدد هويته.

وفيما بعد ذكر موقع واللا، أن قوة أوقفت مركبة فلسطينية لتفتيشها، وخلال ذلك حاول السائق الهرب وداس قدمي أحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة، حيث تم إطلاق النار تجاه المركبة.

فيما قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن السائق حاول تهريب مجموعة من العمال عبر المعبر.