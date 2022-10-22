حركة سخيفة من إليسا تغضب جمهور نانسي عجرم/ فيديو



عبّر جمهور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبه من الفنانة إليسا، بعدما قامت الأخيرة بحركة إعجاب في منشور على تويت مسيء لزميلتها.

المنشور يحمل مقارنة بين مشاركة نانسي عجرم في حفل في مول قطر، ومشاركة إليسا في تقديم ندوة ثقافية عن السرطان بنفس المكان، فكتب أحدهم : “شفتو مين مطربة لبنان الاولى ومين الوجه المشرف للبنان واحده جابوها على مول قطر تغني مجاني للترويج لسلعه واكتر اغنيه جابت تفاعل هناك شخبط شخابيط، هناك مطربه بتشرف مول قطر في ندوه ثقافيه، اليسا هي فخر لبنان ومطربه من العيار الثقيل.”

إليسا استدركت الموضوع بسرعة، وتظاهرت انها وضعت لايك على هذا المنشور عن طريق الخطأ ونزعته قائلة: “كم مرة من الممكن أن تضغوا على زر الإعجاب بالخطأ؟ ضغطت على Like لتغريدة تسييء لي ولنانسي بالخطأ ومسحتها فورا، لكن هناك أصحاب النوايا السيئة الذين يعيشون على المشاكل.”

وتابعت: “عندما أريد قول أي شيء، لا أواربه، أقوله بطريقة مباشرة، أحب نانسي، ونحن أكبر من هذه الأمور”.

وقد ردت نانسي عليها بترفع وقالت: “وأنا بحبك! و ولا مرة رح نعلّق على هيك أمور”.