أمريكا تُندد بعودة العلاقة بين سوريا وحماس، والأخيرة تؤكد سعيها لتعزيز هذه العلاقة ومواجهة الصهاينة بجبهة موحدة
أهم العناوين
جرينتش+2 05:09
توقع تزايد الهجرة العكسية وتدهور أمني سريع.. رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يعترف ان إسرائيل على شفا حرب أهلية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني