بعد قرارها باخلاء سبيله.. محكمة امن الدولة تطلب أنس الجمل مجدداً

اعلن أهل المعتقل انس الجمل ان الاجهزة الامنية ابلغتهم بانه مطلوب لمحكمة امن الدولة مرة اخرى، بعد ان كانت المحكمة قد قررت، يوم الاحد الماضي، اخلاء سبيله , الا ان قرار الاعادة لمحافظ اربد كان سببا مباشرا في الحيلولة دون تنفيذ قرار المحكمة حتى هذه اللحظة .

واضاف أهل الجمل ان محكمة امن الدولة كانت قد ابلغتهم في وقت سابق انه لا توجد اية طلبات بحقه، وسيتم الافراج عنه بعد عرضه على محافظ اربد .

وكشفوا انهم فوجئوا صباح اليوم بعدم تواجده في مركز امن اربد الشمالي بعد ان كان متواجدا هناك يوم امس , مؤكدين انهم لم يتمكنوا حتى اللحظة من معرفة مكان تواجد ابنهم .

وطالب أهل المعتقل الجمل باخلاء سبيله، سيما وانه لا توجد اية طلبات قضائية اخرى بحقه، حيث تم التأكد من ذلك من قبل المحامين الموكلين بالقضية.