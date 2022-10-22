إطلاق النار على فتى فلسطيني وإصابته بجراح حرجة، بعدما طعن مستوطناً في القدس مساء اليوم السبت/ فيديو

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية طعن وقعت مساء اليوم السبت، في مدينة القدس المحتلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون ترجمان، وصل إلى موقع حادث الطعن، معلنة في الوقت ذاته أن قوات من وحدة “الياماس” التابعة لجيش الاحتلال، تجري عمليات بحث عن المنفذ.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن دوافع عملية الطعن لم تتأكد حتى اللحظة.

وقد استعانت قوات الاحتلال بطائرات مروحية للبحث عن منفذ عملية الطعن.

ومن جانبها، أكدت القناة 12 العبرية، أنه جرى استدعاء العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان حادث الطعن في القدس، وأجروا عمليات تمشيط لتحديد مكان المنفذ.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تجري تحقيقًا حول احتمالية أن يكون الحادث الذي وقع في مدينة القدس، قوميًا.

كما ذكرت صحيفة معاريف العبرية ان الإسرائيلي المصاب في القدس يبلغ من العمر 20 عاما تعرض لجراح خطيرة في شارع شيشت هيام في القدس، وطواقم نجمة داود الحمراء التي وصلت إلى مكان الحادث قدمت له العلاج الأولي ونقلته إلى مستشفى شعاري تسيديك وهو يعاني من خروق في جسده.

وصرحت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية: قبل وقت قصير تلقت الشرطة بلاغا عن حادثة طعن في شارع شيشت حاييم بالقدس، وتم استدعاء العديد من قوات الشرطة وتقوم بعمليات بحث لتحديد مكان المنفذ.

وفي وقت لاحق، أصابت قوة إسرائيلية خاصة، مساء السبت، فتى فلسطينيًا داخل ملعب صغير لكرة القدم بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونقلت قوات الاحتلال الفتى (15 عامًا)، المصاب إلى مستشفى قريب بعد إصابته الحرجة، بإطلاق النار عليه أمام عشرات الأطفال الذين كانوا يلعبون كرة القدم داخل 3 ملاعب مجاورة بالمنطقة.

ولاحقت قوات كبيرة هذا الفتى بعد أن أصاب مستوطنًا من الحريديم بجروح خطيرة، على بعد كيلو متر واحد من تلك المنطقة، وتحديدًا بالقرب من التلة الفرنسية بالقدس.

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