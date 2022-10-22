أمريكا تُندد بعودة العلاقة بين سوريا وحماس، والأخيرة تؤكد سعيها لتعزيز هذه العلاقة ومواجهة الصهاينة بجبهة موحدة
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جرينتش+2 05:08
إطلاق النار على فتى فلسطيني وإصابته بجراح حرجة، بعدما طعن مستوطناً في القدس مساء اليوم السبت/ فيديو
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