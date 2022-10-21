مظاهرة في مدينة أتلانتا الأميركية تضامناً مع شعب فلسطين

واشنطن- تظاهر العشرات من أنصار الحق الفلسطيني، امس الخميس، في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقد نظم التظاهرة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة جورجيا، و”منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين” وفرع أتلانتا من الحزب الاشتراكي، حيث ردد المشاركون فيها الهتافات المنددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

كما رفع المتظاهرون لافتات تدعم الصمود الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، وتم توزيع مواد إعلامية على المارة تبين معاناة شعبنا جراء الاحتلال الإسرائيلي.