إستشهاد "صلاح بريكي" وإصابة 3 آخرين فجر اليوم الجمعة في اشتباكات مسلحة تخللها القاء عبوات ناسفة ثقيلة هزت جنين
أهم العناوين
جرينتش+2 05:45
ضمن سياسة قمع الحقوق والحريات.. السعودية تسجن طبيبة تونسية 15 عاماً لمجرد أبدائها الإعجاب بحزب الله/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني