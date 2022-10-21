القيادي الحمساوي أسامة حمدان: نحن في “حماس” عدنا إلى دمشق التي أصبحت محطة دائمة لنا، وانتهى الأمر/ فيديو

صرح المجاهد أسامة حمدان، القيادي في حركة “حماس”، إن “اللقاء مع الرئيس الأسد، امس الاول الاربعاء، كان دافئاً ومهماً جداً، وأكد كل الثوابت”، مشيراً إلى أن “رئيس وفد حماس، خليل الحية قد نقل إلى الرئيس الأسد تحيات المقاومين والمجاهدين في كتائب القسام”.

وأضاف يقول لقناة الميادين : “نحن عدنا إلى دمشق التي أصبحت محطة دائمة لنا، وانتهى الأمر، واستئناف العلاقات بين حماس وسوريا سيأخذ أبعاده الكاملة في المرحلة المقبلة”.

وفي الشأن الداخل الفلسطيني، قال حمدان للميادين “الضفة اليوم قد نضجت فيها روح المقاومة ضد الاحتلال من جديد، وما يحدث هو استنزاف لجيش الاحتلال، ونقلة نوعية في اتجاه مواجهة واسعة قد تكون أعمق من انتفاضة”.

وأضاف حمدان أن “الحراك في الأرض المحتلة عام 48 لم يتوقف، والاحتلال يواجهه بالقتل والإجرام”، مشيراً إلى أن “عدد العمليات ضد الاحتلال تجاوز ألف عملية، وهذا الرقم لم يشهده الاحتلال منذ 17 عاماً في الضفة، وهذا الرقم كبير وكارثي للاحتلال”.

ورأى أنّ “فلسطين المحتلة تدخل مرحلة جديدة، تؤكد أنّ كل مشاريع تطويع الشعب الفلسطيني تسقط اليوم، وصورة عدي التميمي أعلنت نهاية الاحتلال، وأكدت أن هذا الجيل لن يستستلم، وسيستمر في المقاومة”.

وشدّد على أن “المسألة كانت مسألة وقت ليثبت الشعب الفلسطيني مجدداً جدارته في مواجهة الاحتلال والنصر”، لافتاً إلى أنّ “الأمور تتصاعد ولا تتراجع إلى الوراء في الضفة، وصورة عدي ستعكس نفسها عند كل الشبان الفلسطينيّين”.

وقال حمدان إن “الاحتلال فقدَ القدرة على التهديد، عندما لم يعد القتل تهديداً لدى الفلسطينيين. وكل الوهم بشأن التفوق الأمني الإسرائيلي، وأن التعاون الأمني مع إسرائيل يمكن أن يمنع المقاومة الفلسطينية، سقط مع ارتقاء عدي التميمي”.

وذكّر حمدان، في هذا السياق، بأنّ ” من نفّذ عمليات ضد الاحتلال كان من أبناء الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يعني أن الأمور تعدت أن يكون هناك فئة معينة من الشعب الفلسطيني تقاوم الاحتلال، بل هناك حالة عامة من المقاومة”.

وأشار إلى أنّه “مرّت مرحلة ظن فيها الإسرائيلي أنه طوّق الضفة، حتى جاءت سيف القدس وأكدت أن الشعب الفلسطيني موحّد ومقاوم، فراهن العدو حينها على أن ما يحدث في الضفة هي ردة فعل عابرة، لكن العمليات البطولية نفت ذلك”.

وأكد حمدان أنّ “العمليات البطولية ستضيف إرهاقاً جديداً للاحتلال”، مشيراً إلى أن “نصف جيش الاحتلال منتشر اليوم في الضفة منذ مطلع هذا العام بسبب العمليات”.

ورأى أن الفلسطينيين “معنيون بوجود تحالف في المنطقة لمواجهة المشروع الصهيوني”، وقال: “إذا أردنا مقاومة العدو فعلينا أن نوحد قدرات الأمة”.

وشدّد القيادي في حركة “حماس” على أن تصاعد المقاومة سيدفع الإسرائيلي إلى الوراء، وأي عملية في الضفة لن تفضي إلى الاستقرار، بل إلى مزيد من المواجهة، وقد تفتح أبواب مواجهة أخرى، سواء من غزة أو من الأراضي المحتلة عام 48، أو من الإقليم”.