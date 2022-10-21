إستشهاد "صلاح بريكي" وإصابة 3 آخرين فجر اليوم الجمعة في اشتباكات مسلحة تخللها القاء عبوات ناسفة ثقيلة هزت جنين
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القيادي الحمساوي أسامة حمدان: نحن في “حماس” عدنا إلى دمشق التي أصبحت محطة دائمة لنا، وانتهى الأمر/ فيديو
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