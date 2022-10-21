الأول منذ أيار الماضي.. وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا الأمن الدولي، وتطورات الوضع في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو قد بحث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة: “نوقشت قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا”، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير أوستن شدد – في مكالمته مع نظيره الروسي- على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في ظل الحرب ضد أوكرانيا.

وتعود آخر محادثة بين شويغو وأوستن منذ بداية الصراع، إلى 13 مايو/ أيار الماضي، قبل أيام على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي مارك ميلي في 19 من الشهر نفسه.

وواصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورها منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.

وتنتقد روسيا بشكل خاص المساعدة العسكرية والمالية الأميركية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.

ويأتي هذا التطور اللافت بين الوزيرين الروسي والامريكي تزامنا مع احتدام المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وتحديدا خيرسون.