إستشهاد "صلاح بريكي" وإصابة 3 آخرين فجر اليوم الجمعة في اشتباكات مسلحة تخللها القاء عبوات ناسفة ثقيلة هزت جنين
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جرينتش+2 01:52
إصابة “وزير” في السلطة جراء اعتداء الاحتلال عليه شمال طولكرم
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