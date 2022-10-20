بعد استشهاد البطل عدي التميمي.. فلسطين تعلن الاضراب والحداد على روحه اليوم الخميس، وتنتفض في وجه الاحتلال
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جرينتش+2 04:08
وفقاً لموقع “أكسيوس”.. السعودية ضغطت على الدول العربية لدعمها بعد قرار أوبك+ في مواجهة الغضبة الامريكية
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