ترفيع 3 ضباط في الأمن العام الى رتبة لواء وإحالتهم للتقاعد

صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية أسمائهم لرتبة لواء:
– العميد معتصم مهدي أبو شتال
– العميد ايمن تركي العوايشة
– العميد حاتم إسماعيل المواجدة
كما قرر مجلس الوزراء احالتهم إلى التقاعد
الرجال العباقرة نيازك يحترقون ليضيئوا عصرهم نابليون من مسافة صفر ليس له أبعاد، وفي غمرة حزن ل... إقرأ المقال
صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية أسمائهم لرتبة لواء:
– العميد معتصم مهدي أبو شتال
– العميد ايمن تركي العوايشة
– العميد حاتم إسماعيل المواجدة
كما قرر مجلس الوزراء احالتهم إلى التقاعد
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