استشهاد الفتى محمد نوري برصاص العدو عند مدخل البيرة الشمالي

استشهد صباح اليوم، الفتى محمد فادي نوري، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، عند مدخل البيرة الشمالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، بأن الفتى نوري كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الحي في البطن الشهر الماضي.

وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في ظل تصاعد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبحت ظاهرة تصدي المقاومين بعمليات إطلاق النار لاقتحامات ومداهمات الاحتلال حاضرة بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

فقد شهدت الضفة ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.