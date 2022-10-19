نجوم الفن العربي يدعمون شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

حرص العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على توجيه رسائل دعم للمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب أزمتها الأخيرة وحجزها في أحد مستشفيات الصحة النفسية بالقاهرة ، بجانب تصريحات شقيقها، الذي كشف عن مؤامرات كثيرة تُحاك من طليقها الفنان حسام حبيب ضدها.

نانسي عجرم

فقد وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعض الكلمات الخاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب عقب الكشف عن دخولها فى أزمات متتالية كان آخرهم حجزها بالمستشفى للعلاج من الإدمان..

وكتبت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”: شيرين عبد الوهاب بنت مصر، مصر أم الدنيا اللي ما بتنكسر… وشيرين كمان ما رح تنكسر!

وتابعت: “نانسي”: ورح ترجع لناسها وفنها ومحبينها الكتار، وأنا منهم، بقوتها وإرادتها هي قبل أي شي… شيرين منحبك وناظرينك

ماجدة الرومي

وكتبت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقالت: “رسالة مفتوحة إلى شيرين عبد الوهاب.. مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوما.. مَن مِنّا لم يُدمِي قدمية على دروبها.. من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات.. ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم تخيّله حلوًا، الفراشة اللا تُحرق وللا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن.. على مدى سنين أعمارنا كيف يقف.. ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور؟!.. أيا تكن مواضيع حياتنا، ألم نتعب؟ ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة؟”.

وتابعت ماجدة الرومي: “داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الابيض؟.. فإسمعيني إسمعيني !!! إسمعي شيرين إسمعيني !!!..إسمعي صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالأبطال بأنصاف أجنحتنا.. قومي إنت إبنة المسارح لا إبنة العتمة ولا الانكسار ولا الغُربان..أنت مَن أنتِ”.

وأضافت ماجدة الرومي: “قومي فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك لكِ.. قومي ومصر الغالية مِصركِ وهي لكِ وفي حناياها حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك.. قومي نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك، ونحن معكِ ولكِ ونحن من عطايا ربّك لفنّك فإنزعي عنك ثوب الاسى وافرحي واكتفي بِنعَم ربنا عليك، وافتحي للشمس أبوابك وللسما نوات دارك وكمانَك.. وماذا بعد؟!!.. لو حدث أن سمعت اليوم اليوم اليوم.. نعيق بومٍ يجدّف أو يلعن أو يطالُك بكلمة إرزليه أرزليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك، قولي لبوم الخرائب أنا إبنة النور، سأقوم بقوة من دعاني الى الحياة ورفعني وعزّني، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري.. كوني فكنتُ شيرين عبد الوهاب”.

ياسمين صبري

كما حرصت الفنانة ياسمين صبري على توجيه رسالة دعم لـ شيرين، خلال لقائها في برنامج Et بالعربي:«بحبك جدا يا شيرين، زيي زي ملايين الناس في الوطن العربي، شيرين مش بس صوت مصري دي كمان صوت عربي».

وأضافت صبري: «أنا متأكدة إن دي وقعة وهتقوم منها، هي الحياة كدا أحيانًا بنقع ونقوم مفيش حد دايما بيجري، إحنا بنتخيل بس كدا، ولكن أنا متأكدة إن المحطة الجاية في حياة شيرين عبد الوهاب فيها نجاح وازدهار، وهتكون بتنور، وهتكون أحسن من ما كانت قبل كدا بكتير،أنا بشوف إن المشاكل والصدمات بتقوي مش بتكسر، وأنا متأكدة أن شيرين عبد الوهاب هتعمل كدا».

هبة حلاوة

الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان القدير الراحل أحمد حلاوة، وجهت دعمها لـ شيرين من خلال قصيدة شعرية كتبتها خصيصا بلسان حال “شيرين”، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وتقول كلمات القصيدة: «كترت سكاكيني كمان وكمان.. ومحدش سمى لما وقعت.. ووشوش كدابة كمان بتبان.. والخية اتنصبت واتشنكلت .. وحبايبي وأهلي وأصحابي.. الكل اتغذوا على وجيعتي.. ومحدش جه يوم على بابي.. بالخير ف إيديه وأنا من خيبتي».

وأضافت: «بفتكر اللي مقرب دا ملاك.. جاي يحرسني من عين الناس.. فلقيته شيطان على إيده هلاك.. وسقاني هواني فأجمل كاس .. والناس حواليا بتتبصص.. مستنية الوقعة الكبرى .. كل غرضها إزاي هتفصص.. فعيوبي بالضحكة الصفرا .. ويتمتوا تعاويذ سحرية.. تكشف ف المستور ببراعة.. ف ثانية اتكاتروا الكل عليا.. ورموني ف أوسخ بلاعة».

سماع أنور

وعلقت الفنانة سماح أنور على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب ،وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«الحقيقة أن أي كلام من أي حد عن شيرين عبدالوهاب ،دلوقتي، في الفترة دي ..،هو باختصار قسوة وتجارة ورخص حقيقي«.

المطربة أحلام

كما دعمت الفنانة الإماراتية أحلام ،شيرين عبدالوهاب، وشاركت بنشر صورة لهما معاً، وعلقت عليها وكتبت:«معك ..معك ..معك».

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورة لها برفقة الفنانة شيرين عبدالوهاب ،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت ميرهان على الصورة وكتبت :«بنحبك بنعشقك وهانفضل نحبك ياللي مفيش زيك وزي ما قولتي عالمسرح»أنا شيرين«انتي شيرين حبيبة الكل».

وأضافت :«ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شيء أو شخص بيئذيكي ربنا يحميكي ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل».