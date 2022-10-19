جدل بيزنطي.. مصر المُثقلة بالهموم السياسية والاقتصادية تنشغل بمَن تسبب في الخروج من الجنة، آدم أم حواء/ فيديو

أكدت أكاديمية أزهرية، امس الثلاثاء، أن النبي آدم هو سبب خروج حواء من الجنة، وليس كما يتردد بين كثير من المتدينين، مؤكدة أن السبب في هبوطهما إلى الأرض مرده “المعصية”.

وقالت أستاذة الفقه المقارن، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، سعاد صالح، في تصريحات لإحدى القنوات المصرية، إن ” أمنا حواء لم تخرج أبانا آدم من الجنة، ولكن المعصية من آدم وحده هي التي أخرجتهما”، على حد تعبيرها.

واضافت الدكتورة سعاد صالح إنه لا علاقة للسيدة حواء من قريب أو بعيد بخروج النبي آدم من الجنة.

وشارت الى أن المعصية التي فعلها النبي آدم هي التي أخرجته من الجنة، وليست السيدة حواء.

واستشهدت سعاد بما جاء في القرآن الكريم في هذا الشأن، في قول الله تعالى: «وعصى آدم ربه فغوى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه»، ما اعتبرته إشارة قرآنية إلى أن النبي آدم، هو السبب في خروج السيدة حواء من الجنة، حيث اتبع كلام إبليس، بعدما أغواه بالأكل من الشجرة، على حد قولها.

قد وأثار تعليق صالح جدلا واسعاً على مواقع التواصل، إذ تساءل أحدهم “استفدنا إيه من خبر زي كدة غير الهلفطة في الكلام وخلاص.. مين سبب الخروح من الجنة حاجة مش هتفيدنا..”.

بينما قال آخر: “يا دكتوره سعاد،، آدم السبب أو حواء السبب،، المهم إنهم أخرجوا”.

وتحدث ثالث عن جدوى مثل هذه التصريخات في وقت يواجه المصريون فيه عناء ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.

وكانت صالح قد أثارت جدلا آخر قبل أسابيع حين قالت إن “الزوجة ليست مجبرة على خدمة الزوج ولا الطهي وإذا فعلت فذلك يكون من باب الفضل والمروءة والإحسان وليس من باب الوجوب”.

واعتبرت أنه “لا يجب على المرأة القيام بالأعمال المنزلية، لكن تتفرغ لتربية الأبناء وطلبات الزوج”.

وخلال التصريحات الأخيرة، مساء الثلاثاء، أعربت الأكاديمية المصرية عن استيائها من انتشار “تصريحات مفبركة” قيلت على لسانها، موضحة أن تلك الفتاوى التي نسبت إليها على مواقع التواصل الإجتماعي ليست صحيحة نهائيا.

https://www.facebook.com/watch/?v=669644127826454

يادكتوره سعاد،، ادم السبب او حواء السبب،، المهم انهم اخرجوا،، — مجدي هيبه (@LFgypotRu2LVvnM) October 19, 2022