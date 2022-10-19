دروس في العبقرية النضالية.. أهالي مخيم شعفاط يبتكرون عدة وسائل إبداعية لتضليل العدو عن تتبع البطل عُدي التميمي
أهم العناوين
جرينتش+2 01:28
جدل بيزنطي.. مصر المُثقلة بالهموم السياسية والاقتصادية تنشغل بمَن تسبب في الخروج من الجنة، آدم أم حواء/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني