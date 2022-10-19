الأسد يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية، ورئيس وفد حماس يصف اللقاء بالتاريخي المعبر عن روح المقاومة ومحورها/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:13
موقع استخباري فرنسي: قادة الجيش المصري يبدون قلقهم من ضغوط الإمارات للإسراع ببيع أصول الدولة الاقتصادية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني