دروس في العبقرية النضالية.. أهالي مخيم شعفاط يبتكرون عدة وسائل إبداعية لتضليل العدو عن تتبع البطل عُدي التميمي
أهم العناوين
جرينتش+2 01:27
سلامة الأردن مصلحة فلسطينية وعربية، فلا تعرضوه للخطر بسبب كرة القدم!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني