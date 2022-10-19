“التربية” تعمم حول دوام المدارس بعد تثبيت التوقيت الصيفي

أصدر وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، اليوم الأربعاء، تعميما حول دوام المدارس بعد قرار الحكومة تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

وجاء في التعميم، الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على نسخة منه والصادر اليوم، أنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/10/2022، وحتى يوم الأحد 2/4/2023 تغيير دوام المدارس ليصبح على النحو الآتي: الفترة الواحدة، الطابور الصباحي في 8:15 والحصة الأولى 8:30 ومدة الحصة 45 دقيقة، والفترتين: الصباحية، الطابور الصباحي 8:15 والحصة الأولى 8:30 ومدة الحصلة 35 دقيقة، والمسائية، الطابور الساعة 12:50، والحصة الأولى الساعة 1:00 ومدة الحصة 35 دقيقة.

وأشار التعميم إلى أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في الساعة 7:45.

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