“التربية” تعمم حول دوام المدارس بعد تثبيت التوقيت الصيفي

الأسد يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية، ورئيس وفد حماس يصف اللقاء بالتاريخي المعبر عن روح المقاومة ومحورها/ فيديو
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