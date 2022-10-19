الأسد يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية، ورئيس وفد حماس يصف اللقاء بالتاريخي المعبر عن روح المقاومة ومحورها/ فيديو
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جرينتش+2 07:13
الأسد يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية، ورئيس وفد حماس يصف اللقاء بالتاريخي المعبر عن روح المقاومة ومحورها/ فيديو
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