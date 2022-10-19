أخيراً.. السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها د. محمد الخضري، وهو الآن على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان

أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين أول 2022، عن ممثل حركة “حماس” السابق لديها د. محمد الخضري.

وكتب عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق عبر تويتر: “السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها د. محمد الخضري، وهو الآن على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان”.

وأشار الرشق إلى أنه تحدث مع د. الخضري وهو على متن الطائرة، موضحا أن معنوياته عالية ويأمل أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين الحمساويين.

ويأتي الإفراج عن د. الخضري نتيجة جهود بذلتها حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الشهور الماضية.

وفي شباط/ فبراير 2019، أوقفت السعودية، فلسطينيين وأردنيين من المقيمين لديها، بينهم د. محمد الخضري، بتهمة “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حركة “حماس” أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري (84 عاما) ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين والأردنيين.

وفي أغسطس/آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.