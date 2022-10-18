"عرين الأسود" تدعو أهالي نابلس للنفير العام، فيما تجاوبت معظم مدن وقرى الضفة ايضاً مع هذه الدعوة/3 فيديوهات
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جرينتش+2 10:53
وزارة الصحة تطلق خدمات الالكترونية جديدة للتأمين الصحي المدني
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