وزارة الصحة تطلق خدمات الالكترونية جديدة للتأمين الصحي المدني

أطلقت وزارة الصحة الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لإدارة التأمين الصحي المدني، المتضمنة 7 خدمات للمشتركين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن توفير هذه الخدمات إلكترونيا جاء بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

وشملت هذه الحزمة خدمات الاشتراك بالتأمين الصحي الاختياري على المادة (30) وحسب الفئات العمرية، وفئة النساء الحوامل، وبطاقة شفاء لمرضى السرطان، والمادة (30) فوق الـ (60) عاما، والأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة فوق سن الـ (18) عاما، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وتتيح الخدمات الإلكترونية الجديدة المجال للمشتركين بالتأمين الصحي، إصدار وتجديد بطاقات التأمين دون الحاجة لمراجعة مديريات التأمين الصحي، وإصدار بدل الفاقد وبدل التالف وإلغاء هذه البطاقات بشكل إلكتروني.

كما تتيح بالإضافة إلى خيار استلام البطاقات من مراكز الإصدار والتجديد المعتادة، إمكانية استلامها من خلال شركة البريد الأردني وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني.

ودعت الوزارة الراغبين بالحصول والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، إلى الدخول على تطبيق سند أو بوابة الحكومة الإلكترونية portal.jordan.gov.jo، أو من خلال الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية المنشور على موقع إدارة التامين الصحي الإلكتروني hia.gov.jo .

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