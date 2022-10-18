بقيادة إمرأة صهيونية.. الكشف عن تفاصيل مُذهلة حول فشل "الموساد" في خطف أحد نشطاء "حماس" داخل ماليزيا/ فيديو
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لافروف: نقوم الآن بإعادة توجيه جغرافي لأنشطتنا الخارجية من اوروبا الى بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية
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