لأنها أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بأزمة الطاقة جراء العقوبات على روسيا.. هل انتهى العصر الصناعي الألماني؟

"عرين الأسود" تدعو أهالي نابلس للنفير العام، فيما تجاوبت معظم مدن وقرى الضفة ايضاً مع هذه الدعوة/3 فيديوهات
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