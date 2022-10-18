 “عرين الأسود” ترفض عرضاً صهيونياً بتسليم سلاحها للسلطة صوناً لحياة عناصرها

تل أبيب – نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، عن صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن أن مقترحًا إسرائيليًا تم تقديمه للمجموعة المسلحة بنابلس “عرين الأسود” يقضي بأن يقوموا بتسليم سلاحهم مقابل العفو عنهم.

وأضافت الصحيفة أن المقترح ذكر ايضا أن يقوم المسلحون بتسليم أنفسهم للسلطة الفلسطينية، ودخول السجن لفترة معينة، وبالمقابل تلتزم إسرائيل بالعفو عن حياتهم، وتجنب مهاجمتهم أو اعتقالهم، وفق زعم الصحيفة.

وذكرت وسائل إعلام أن “عرين الأسود” رفضت المقترح الذي تم عرضه مقابل تسليم أنفسهم وأسلحتهم.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط إن مسؤولين في إسرائيل أكدوا أنه تم تقديم المقترح، وتم نقله للمسلحين عبر السلطة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد قد عقد يوم أمس الاثنين مناقشة أمنية مع رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمشاركة نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس في مبنى الكيرياه بتل أبيب. حيث تناولت المناقشات التصعيد في الضفة الغربية وكيفية التعامل مع مجموعة عرين الأسود بنابلس.