المنتدى العربي ينعي هدى فاخوري ومحمد فارس الطراونة

نعي المنتدى العربي في عمان المرحومين د. هدى فاخوري، والمحامي محمد فارس الطراونة.

وجاء في بيان اصدره المنتدى، اليوم الثلاثاء: بأعمق مشاعر الحزن والأسى تنعى الهيئة الإدارية للمنتدى العربي وهيئته العامة ومجلس امنائه المناضلة الدكتورة هدى فاخوري، عضو المنتدى العربي، التي جسدت طوال حياتها أعلى درجات الالتزام بأهداف امتها العربية في الحرية والوحدة والاشتراكية، داعين المولى ان يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وان يدخلها فسيح جناته وان يلهم اهلها واصدقاءها جميل الصبر وحسن العزاء.

وجاء في البيان ايضا: بأعمق مشاعر الحزن والأسى تنعى الهيئة الإدارية للمنتدى العربي وهيئته العامة ومجلس امنائه المحامي الاستاذ محمد فارس الطراونة، عضو المنتدى العربي، والذي اتسم بصدق انتمائه القومي العربي، ومواقفه المشرفة اثناء عضويته في مجلس النواب الحادي عشر ، ورفضه لاتفاقيات الاذعان مع العدو الصهيوني، داعين المولى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

انا لله وانا اليه راجعون