لإبقائها في حالة تأهب قصوى.. إمطار اجهزة العدو الامنية بعشرات الانذارات التي تحذر من تنفيذ عمليات فدائية بالضفة
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جرينتش+2 11:36
لإبقائها في حالة تأهب قصوى.. إمطار اجهزة العدو الامنية بعشرات الانذارات التي تحذر من تنفيذ عمليات فدائية بالضفة
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