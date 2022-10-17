رئيس العراق الجديد يأمل سرعة تشكيل الحكومة، ولكن نظام المحاصصة الطائفية (صناعة بريمر) ما زال يُعيق خطوات التنفيذ
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جرينتش+2 09:57
رئيس العراق الجديد يأمل سرعة تشكيل الحكومة، ولكن نظام المحاصصة الطائفية (صناعة بريمر) ما زال يُعيق خطوات التنفيذ
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