أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شن ضربات جديدة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى على منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة الأوكرانية.

وقال ممثل الوزارة: “خلال اليوم الاثنين، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد منشآت القيادة والسيطرة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني”.

وأضاف: “وقد تم ضرب جميع الأهداف المحددة”.

وأكد أن مجموعة الكتيبة التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للهجوم في اتجاه منطقة ستريبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودفعت الإجراءات النشطة للقوات الروسية وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا بعيدا عن المنطقة. تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ست دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة.

كما دمرت القوات المسلحة الروسية قاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف.

وضربت نيران المدفعية والطيران الروسية، على محور كوبيانسك، القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وبيتروبافلوفكا، وبيشانوي، وإيفانوفكا، وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على نحو 160 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير أربع مركبات قتالية مصفحة، وقطعتي مدفعية، وشاحنة بيك آب وسيارتين”.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف القوات الروسية مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

استهدفت قواتنا المسلحة بأسلحة جوية وبعيدة المدى عالية الدقة مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية ونظام الطاقة في أوكرانيا.

في اتجاه كوبيانسك دمرت قواتنا مواقع عسكرية للواءين الميكانيكيين 14 و 92 في منطقة خاركوف .

تم تصفية حوالي 160 جنديا أوكرانيا وأربع مركبات قتالية مدرعة وقطعتا مدفعية وشاحنة بيك أب وسيارتين.

أوقفت قواتنا المسلحة محاولة هجوم فاشلة للقوات الأوكرانية قامت مجموعة الكتيبة التكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة للهجوم في اتجاهستريبوفكا لجمهورية دونيتسك الشعبية.

أدت الإجراءات النشطة للقوات الروسية إلى عودة وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا إلى خطوط البداية، وتم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وست دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع شاحنات صغيرة.

في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، أحبطت القوات الروسية محاولة من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة بروسكينسكو، منطقة خيرسون، وتم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني و 13 مركبة قتالية مدرعة وثماني مركبات.

دمرت قواتنا المسلحة موقعين للقيادة الأوكرانية بمنطقة خاركوف.

تم تدمير ستة مستودعات للذخيرة في مناطق فيغوليفكا ، منطقة خاركوف ، فيرخنيكامينسكو، سوليدار ، دونيتسك، نوفوغريهوروفا، منطقة نيكولاييف، نوفوبيتروفكا ودافيدوف برود، منطقة خيرسون.

في منطقة مدينة نيكولاييف، تم تدمير منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كما تم تدمير قاعدة إصلاح أسلحة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية.

دمرت قواتنا بطارية قاذفات الصواريخ المتعددة SMERCH في منطقة كازاكا لوبان ، وكذلك بطارية مدافع هاوتزر الأمريكية M777 بمنطقة خاركوف.

دمرت أنظمة الدفاع الجوية الروسية تسع طائرات بدون طيار في منطقة خاركوف ،ودونيتسك ولوغانسك

تم إسقاط 21 قذيفة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS و Alder في الهواء في دونيتسك وفي منطقة خيرسون.

تم اعتراض صاروخين أمريكيين من طراز HARM مضاد للرادار بالقرب من أنتونوفا في منطقة خيرسون.

إجمالا ، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 323 طائرة ، 161 طائرة هليكوبتر ، 2256 2 مسيرة، 380 نظام صواريخ مضاد للطائرات ، 5855 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى ، 871 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة و 3484 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و 6610 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT