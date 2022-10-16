حزب الله يفرض وجوده على ساحة الأعداء الصهاينة، ويشعل الخلافات بين وزرائهم حول دوره في إتفاقية الغاز مع لبنان

تل ابيب – صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، إن تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، كانت دافعا للاتفاق مع لبنان.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء امس السبت، مقابلة مع إيليت شاكيد، زعيمة حزب “البيت اليهودي”، أعربت من خلالها عن حزنها بشأن تهديدات حسن نصر الله لتفجير منصة الغاز الطبيعي “كاريش” في البحر المتوسط.

وأوضحت في المقابلة أن تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” كانت دافعا في النهاية للاتفاق الإسرائيلي مع لبنان.

وعلى النقيض من ذلك تماما، نفت كارين الهرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، في وقت سابق من امس السبت، أن تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، لم يكن لها تأثير على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مقابلة مع الوزيرة الإسرائيلية، أكدت من خلالها أن هناك تهديدا يوميا من “حزب الله” اللبناني حيال منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، لكنه لم يؤثر على الاتفاق مع لبنان.

وزعمت كارين الهرار أن تهديدات حسن نصر الله لم يكن لها تأثير على الاتفاق مع لبنان، بدعوى أن التهديدات موجودة دائما.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”.