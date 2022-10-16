توجه لإصدار فواتير المياه شهرياً اعتبارا من مطلع العام المقبل

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، عن توجه حكومي لإصدار فاتورة المياه شهرياً بدلاً من 3 شهور.

وقال، خلال مداخلته على راديو هلا، إن هناك توجهاً لوزارة المياه والري وسلطة المياه لإصدار فاتورة شهرية للمياه دون التعديل على أثمان المياه والصرف الصحي.

وأضاف أن هذا التوجه في حال اعتماده فإنه سيُطبق رسميا مع بداية العام المقبل 2023، مشيرا إلى أن الهدف منه تخفيف الأعباء والكلف على المواطنين وتقليل الفاقد من المياه، حيث سيتم تقسيم الفاتورة الدورية على 3 أشهر، وهو ما سيعمل على تقليل الكلف على المواطنين خاصة ممن لديهم فواتير مرتفعة.

في المقابل أكد سلامة أن صيف 2022 شهد نقصاً كبيرا في كميات المياه المتاحة للشرب، خاصة مع تواجد حوالي 3 مليون زائر في المملكة منذ بداية شهر آيار ولغاية نهاية أيلول.

وقال إنه تم التعامل مع الضغط والنقص الكبيرين في المياه أولا بأول، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على تأمين مصادر جديدة للمياه لتلبية احتياجات الأعوام المقبلة، لحين الانتهاء من مشروع الناقل الوطني.