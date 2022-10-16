اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي وكوادر طبية وإدارية

تعرض مدير مستشفى الرمثا الحكومي، عبد العزيز الذيابات، وعدد من الكادر الإداري والطبي، الأحد، لاعتداء من عدد من المرافقين لحالة مرضية.

وقال مدير صحة الرمثا ظاهر البلص، إنّ مدير المستشفى الذيابات تعرض لرضوض وكدمات في الوجه والأنف ولجرح قطعي فوق الحاجب الأيمن، بالإضافة إلى إصابة عدد من الكادر الإداري والطبي لرضوض وكدمات جراء الاعتداء.

وبين أن الواقعة لا تخص الطبيب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة مجتمعية، وفيها الكثير من التعدي على حقوق جموع الأطباء والمرضى والمواطنين، داعيا الجهات الرسمية لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة والمطلوبة لوقف الاعتداءات على الأطباء وتحسين سبل حمايتهم.

وأكّد، أنهم يعملون في ظروف وأوقات صعبة ويواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الصحية المثلى للمراجعين.

وأضاف البلص، أن مدير المستشفى حاول التحاور مع المرافقين للحالة المرضية لتقديم المساعدة لهم، إلا أن المرافقين للحالة اعتدوا فورا عليه دون سابق إنذار وعلى عدد من الكادر الإداري والطبي كذلك.

بترا