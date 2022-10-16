استشهاد الشاب مجاهد شملاوي متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص العدو خلال مواجهات في سلفيت امس السبت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب مجاهد أحمد محمد داوود شملاوي (31 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس السبت، بمواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة..

وأصيب داود برصاص الاحتلال، بجروح حرجة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه.

وشملاوي، واحد من 5 مواطنين أصيبوا بجروح خلال مواجهات اندلعت في قراوة بني حسان بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال ظهر أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق أن 2 من المصابين نُقلا بحالة خطيرة إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وأوضحت الوزارة أنهما تعرضا لإطلاق نار في الصدر.

وقالت مصادر محلية، إن أكثر من 10 مركبات عسكرية دهمت القرية ظهر السبت، فاندلعت مواجهات مع السكان أصيب خلالها عدد منهم بالرصاص.

وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 2022 الى 168 شهيدا، بينهم 15 منذ بداية تشرين الأول/ اكتوبر الجاري.