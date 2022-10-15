بعد انتهاء عملية إنقاذ العالقين اليوم السبت.. ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم ناجم عن تسرب غاز في تركيا إلى 42 قتيلاً
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وفقاً لـ وكالة الاناضول التركية.. حكومة الخصاونة: 4 تعديلات في عامين وترقب الخامس إلا إذا..
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